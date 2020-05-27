Трамп закликав газету NYT повернути Пулітцерівську премію
Про це він повідомив у Twitter.
"Провальні The New York Times, переможець Пулітцерівської премії за абсолютно некоректне висвітлення незаконного Полювання на відьом (щодо історії з – ред.) Росією, проводять свої розслідування наступним чином: подумають про найгірші речі, які можна тільки сказати про Дональда Трампа, зроблять вигляд, що є джерела, і напишуть про це. Поверніть Пулітцерівську премію", - написав Трамп.
Як відомо, це не вперше коли глава Білого дому через соціальні мережі звинувачує американську газету The New York Times в "недостатньо професійній роботі" за матеріали про адміністрацію Трампа. Більш того Трамп вважає, що газета має до республіканців та його особисто більш критичне ставлення, аніж до представників партії Демократів.
Раніше соціальна мережа Twitter поставила маркування на твіти президента США Дональда Трампа, що попереджає користувачів про можливі фейки у повідомленнях президента.
Фото: The White House