Трамп закликав газету NYT повернути Пулітцерівську премію

Президент США Дональд Трамп закликав редакцію провідної американської газети The New York Times повернути Пулітцерівську премію, отриману за 8 матеріалів про режим президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провальні The New York Times, переможець Пулітцерівської премії за абсолютно некоректне висвітлення незаконного Полювання на відьом (щодо історії з – ред.) Росією, проводять свої розслідування наступним чином: подумають про найгірші речі, які можна тільки сказати про Дональда Трампа, зроблять вигляд, що є джерела, і напишуть про це. Поверніть Пулітцерівську премію", - написав Трамп.

Як відомо, це не вперше коли глава Білого дому через соціальні мережі звинувачує американську газету The New York Times в "недостатньо професійній роботі" за матеріали про адміністрацію Трампа. Більш того Трамп вважає, що газета має до республіканців та його особисто більш критичне ставлення, аніж до представників партії Демократів.

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Раніше соціальна мережа Twitter поставила маркування на твіти президента США Дональда Трампа, що попереджає користувачів про можливі фейки у повідомленнях президента.

Фото: The White House