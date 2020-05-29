Трамп підписав указ проти соціальних мереж

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер указ, спрямований проти соціальних медіа після того, як Twitter попередив користувачів, що окремі дописи президента мають бути перевірені на правдивість.

Перед підписанням президент США зробив заяву з Овального кабінету Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Невелика кількість монополій соціальних медіа контролює значну частину всіх публічних та приватних комунікацій у Сполучених Штатах. Вони мали неконтрольовані повноваження цензурувати, обмежувати, редагувати, формувати, ховати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами та великою громадською аудиторією", - заявив президент.

Указ Трампа фактично створює юридичний виклик Закону про дотримання пристойності в ЗМІ від 1996 року, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет".

Як повідомлялося раніше, глава Білого дому своїм указом прагне зменшити вплив великих платформ соціальних медіа, у тому числі Twitter та Facebook, й переосмислити критично важливий закон, який захищає вебсайти та технологічні компанії від судових позовів.

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Нагадаємо: після неконтрольованого потоку повідомлень на офіційній сторінці Дональда Трампа в мережі Twitter, компанія отримала ряд скарг про те, що повідомлення порушують політику соцмережі та не відповідають дійсності. Компанія кілька днів тому вперше розмістила під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити правдивість наведеної інформації.