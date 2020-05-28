Стало відомо, як Трамп хоче натиснути на соціальні медіа

Після повідомлень про наміри Трампа видати указ про соціальні мережі, телеканал CNN ознайомився з проєктом документа та визначив, що він суперечить як мінімум основному положенню роботи вебсайтів в інтернеті, визначеному в законі США від 1996 року.

Про це йдеться в публікації телеканалу в четвер.

"Проєкт указу президента, підготовлений адміністрацією Трампа, прагне зменшити вплив великих платформ соціальних медіа, у тому числі Twitter та Facebook, й переосмислити критично важливий закон від 1996 року, який захищає вебсайти та технологічні компанії від судових позовів", - зазначається в повідомленні.

Як уточнює телеканал, розпорядження президента спрямоване проти статті 230 Закону про дотримання пристойності в ЗМІ, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет".

У разі затвердження указу виникне різка ескалація в протистоянні президента Трампа з технологічними компаніями на тлі спроб соціальних платформ подолати зростаючу проблему дезінформації в соцмережах. Глава Білого дому до цього регулярно звинувачував сайти в цензурі по відношенню до його прихильників.

За інформацією CNN, проєкт указу також звинувачує соціальні медіа у "використанні непослідовних, ірраціональних та необґрунтованих виправдань з метою цензури або іншого покарання відносно висловлювань американців". Крім того, проєкт документа звинувачує Google у тому, що той допомагає уряду Китаю проводити опитування своїх громадян; Twitter - у поширенні китайської пропаганди; Facebook - в отриманні прибутку від китайської реклами.

Напередодні американські ЗМІ почали повідомляти про намір президента Трампа підписати указ про соціальні мережі. Про це стало відомо після того, як глава Білого дому висловився з погрозами на адресу Twitter, який вперше розмістив під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.

У дописі президента США йшлося про те, що голосування поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів у США.

Фото: The White House