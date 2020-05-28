Стало відомо, як Трамп хоче натиснути на соціальні медіа

Стало відомо, як Трамп хоче натиснути на соціальні медіа

Укрінформ
Після повідомлень про наміри Трампа видати указ про соціальні мережі, телеканал CNN ознайомився з проєктом документа та визначив, що він суперечить як мінімум основному положенню роботи вебсайтів в інтернеті, визначеному в законі США від 1996 року.

Про це йдеться в публікації телеканалу в четвер.

"Проєкт указу президента, підготовлений адміністрацією Трампа, прагне зменшити вплив великих платформ соціальних медіа, у тому числі Twitter та Facebook, й переосмислити критично важливий закон від 1996 року, який захищає вебсайти та технологічні компанії від судових позовів", - зазначається в повідомленні.

Як уточнює телеканал, розпорядження президента спрямоване проти статті 230 Закону про дотримання пристойності в ЗМІ, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет".

У разі затвердження указу виникне різка ескалація в протистоянні президента Трампа з технологічними компаніями на тлі спроб соціальних платформ подолати зростаючу проблему дезінформації в соцмережах. Глава Білого дому до цього регулярно звинувачував сайти в цензурі по відношенню до його прихильників.

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За інформацією CNN, проєкт указу також звинувачує соціальні медіа у "використанні непослідовних, ірраціональних та необґрунтованих виправдань з метою цензури або іншого покарання відносно висловлювань американців". Крім того, проєкт документа звинувачує Google у тому, що той допомагає уряду Китаю проводити опитування своїх громадян; Twitter - у поширенні китайської пропаганди; Facebook - в отриманні прибутку від китайської реклами.

Напередодні американські ЗМІ почали повідомляти про намір президента Трампа підписати указ про соціальні мережі. Про це стало відомо після того, як глава Білого дому висловився з погрозами на адресу Twitter, який вперше розмістив під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.

У дописі президента США йшлося про те, що голосування поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів у США.

Фото: The White House

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