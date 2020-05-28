Трамп пригрозив накласти вето на закон про нагляд за іноземними розвідками

Трамп пригрозив накласти вето на закон про нагляд за іноземними розвідками

Укрінформ
Президент США пообіцяв накласти вето на проєкт закону щодо нагляду за іноземними розвідками (FISA) у разі його ухвалення обома палатами Конгресу.

Свою позицію Дональд Трамп оприлюднив у Twitter.

"Якщо законопроєкт FISA буде прийнятий сьогодні ввечері на голосуванні в Палаті представників, я швидко застосую проти нього вето. Наша країна щойно пережила найбільший політичний злочин у своїй історії. Масштабне зловживання із законом FISA було значною частиною цього процесу!" - наголосив президент США.

Заява Трампа стала фактично закликом для республіканців у Конгресі всіляко блокувати законопроєкт. Після цього демократична більшість у Палаті представників відмовилася від планів проводити голосування - з можливістю перенести його на наступні дні.

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Новий законопроєкт, зокрема, підтверджує легітимність наявних програм спостереження в контексті закону про свободу США, реформи розвідувальних структур від 2015 року, а також вносить деякі зміни до діяльності суду, який приймає рішення у справах нагляду за іноземними розвідками.

Раніше Дональд Трамп та його адміністрація висловлювали недовіру представникам американських спецслужб та намагалися всіляко компрометувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори в США.

Фото: The White House

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