Трамп пригрозив накласти вето на закон про нагляд за іноземними розвідками

Президент США пообіцяв накласти вето на проєкт закону щодо нагляду за іноземними розвідками (FISA) у разі його ухвалення обома палатами Конгресу.

Свою позицію Дональд Трамп оприлюднив у Twitter.

"Якщо законопроєкт FISA буде прийнятий сьогодні ввечері на голосуванні в Палаті представників, я швидко застосую проти нього вето. Наша країна щойно пережила найбільший політичний злочин у своїй історії. Масштабне зловживання із законом FISA було значною частиною цього процесу!" - наголосив президент США.

If the FISA Bill is passed tonight on the House floor, I will quickly VETO it. Our Country has just suffered through the greatest political crime in its history. The massive abuse of FISA was a big part of it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Заява Трампа стала фактично закликом для республіканців у Конгресі всіляко блокувати законопроєкт. Після цього демократична більшість у Палаті представників відмовилася від планів проводити голосування - з можливістю перенести його на наступні дні.

Новий законопроєкт, зокрема, підтверджує легітимність наявних програм спостереження в контексті закону про свободу США, реформи розвідувальних структур від 2015 року, а також вносить деякі зміни до діяльності суду, який приймає рішення у справах нагляду за іноземними розвідками.

Раніше Дональд Трамп та його адміністрація висловлювали недовіру представникам американських спецслужб та намагалися всіляко компрометувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори в США.

Фото: The White House