Байден звинуватив Трампа у закликах до насильства

Кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден назвав висловлювання глави Білого дому Дональда Трампа про заворушення в Міннеаполісі закликом до насильства.

Про це Байден висловився у серії твітер-повідомлень.

"Він (президент Трамп – ред.) закликає до насильства над американськими громадянами в момент болю для багатьох людей. Я розлючений, і ви мали би бути теж", - наголосив колишній віцепрезидент.

Байден послався на скандальні дописи президента Трампа, які примусово приховав Twitter. Зокрема, глава Білого дому заявив, що "коли починається мародерство, починається стрілянина". Це відсилає до широко відомого в США висловлювання шефа поліції Маямі Волтера Гедлі в 1960-х роках. У такий спосіб поліцейський намагався виправдати невибіркове застосування зброї в чорних кварталах.

В іншому дописі Байден звернув увагу на те, що правоохоронці на місці заворушень у Міннеаполісі затримали знімальну групу CNN, у тому числі репортера Омара Джименеза. Поліція аргументувала це тим, що група відмовилася відійти в інше місце, хоча на відео журналісти запитували правоохоронців, звідки вони можуть знімати. Згодом журналістів звільнили.

"Це не є чимось абстрактним: чорношкірий репортер був заарештований під час виконання своєї роботи сьогодні вранці, тоді як білий поліцейський, який убив Джорджа Флойда, залишається на волі. Я радий, що були вжиті швидкі дії (щодо звільнення журналістів – ред.), але все це, як на мене, багато про що говорить", - зауважив ексвіцепрезидент США.

Читайте також: У Міннеаполісі оголосили надзвичайну ситуацію через масові протести

Як повідомляв Укрінформ, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, третю добу тривають масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця. До мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. Затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чоловік помер

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті, у Міннеаполіс оголошено надзвичайну ситуацію.

Фото: Getty Images