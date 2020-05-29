У Міннеаполісі оголосили надзвичайну ситуацію через масові протести

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації через масові протести і заворушення після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN.

«Надзвичайна ситуація збережеться протягом 72 годин і передбачає негайне запровадження надзвичайних правил», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, місто також звернулося до штату Міннесота за допомогою для «забезпечення порядку та безпеки населення».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чоловік помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці підпалили поліцейську дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.