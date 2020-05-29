Заворушення в Міннеаполісі: протестувальники підпалили поліційну дільницю

Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі 46-річного чорношкірого Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN у репортажі з місця події.

"Дільниця у вогні. Ми не знаємо, де зараз перебувають поліціянти. Спрацьовує пожежна сигналізація (всередині дільниці – ред.)", - повідомила кореспондентка CNN з місця масових заворушень.

Водночас, вона зазначила, що натовп радісно реагує на займання будівлі та запалює ще більше феєрверків.

Тим часом, телеканал зазначає, що тисячний натовп зніс загорожу навколо поліційної дільниці, виставлений правоохоронцями раніше. Причому, на відміну від минулої ночі, коли протестувальники підпалили магазин автозапчастин, пожежні досі не прибули до місця займання.

Нагадаємо: напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті.

Фото: CNN