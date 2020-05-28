У Міннесоті - перша жертва протестів після поліцейського свавілля
Про це повідомляє CBS.Minnesota.
"Одна людина була застрелена під час жорстоких та хаотичних акцій протесту, спричинених загибеллю Джорджа Флойда", - повідомили у поліції Міннеаполісу.
Як зазначається, у ніч проти 28 травня до поліції Міннеаполіса надійшло повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Лейк-стріт та Блумінгтон-авеню. По прибуттю правоохоронці виявили чоловіка у тяжкому стані. Він помер після того, як був доставлений до лікарні. У ході слідства був затриманий підозрюваний у вбивстві.
Протести почалися після того, як 25 травня поліцейські здійснили жорстке затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, унаслідок чого той помер.
У міській поліції вже заявили, що чотирьох причетних до інциденту правоохоронців вже звільнено та розпочато розслідування злочину.