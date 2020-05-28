У Міннесоті - перша жертва протестів після поліцейського свавілля

В місті Міннеаполіс (штат Міннесота) унаслідок масових протестів був застрелений чоловік, поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє CBS.Minnesota.

"Одна людина була застрелена під час жорстоких та хаотичних акцій протесту, спричинених загибеллю Джорджа Флойда", - повідомили у поліції Міннеаполісу.

Як зазначається, у ніч проти 28 травня до поліції Міннеаполіса надійшло повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Лейк-стріт та Блумінгтон-авеню. По прибуттю правоохоронці виявили чоловіка у тяжкому стані. Він помер після того, як був доставлений до лікарні. У ході слідства був затриманий підозрюваний у вбивстві.

Протести почалися після того, як 25 травня поліцейські здійснили жорстке затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, унаслідок чого той помер.

У міській поліції вже заявили, що чотирьох причетних до інциденту правоохоронців вже звільнено та розпочато розслідування злочину.