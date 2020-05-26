«Ментівське» беззаконня у Кагарлику: як упередити садизм у лавах правоохоронців

Робота в поліції приваблює як щирих борців зі злочинністю, так і садистів, які можуть легально задовольняти свої збочення. Питання – як відсіяти останніх?

У ніч з 23 на 24 травня у містечку Кагарлик, що на Київщині, стався жорстокий злочин. Місцеві «перевертні в погонах» просто у відділку ґвалтували дівчину і одночасно катували чоловіка, б'ючи його і погрожуючи сексуальним насильством. Садистам не зійшло це з рук - історія набула широкого розголосу, вкотре оголивши «язви» вітчизняної правоохоронної системи, спричинені низькою якістю кадрового підбору та вкрай незадовільною роботою з особовим складом.

На страшний інцидент уже відреагували в Нацполіції, МВС та ДБР - гвалтівників одразу затримали і проводять розслідування, зроблено перші оргвисновки. Але ж коріння проблеми залишаються.

ЯК УСЕ БУЛО: ПОДРОБИЦІ – ШОКУЮТЬ

Про цю історію стало відомо після того, як 26-річна потерпіла (жінку звати звати Неля, виховує 4-річну дитину з інвалідністю, мешкає у селі Стави Кагарлицького р-ну, - Ред.) звернулася до лікарні з травмами після ґвалтування і побиття. Згодом вона зателефонувала в поліцію, розповівши, що з нею вчинили співробітники поліцейського відділку в Кагарлику. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки на підставі отриманих даних затримали двох поліцейських, передавши справу в Державне бюро розслідувань.

За повідомленням ДБР, жінку викликали до відділку як свідка у крадіжці, де її чомусь почали катувати - вдягали протигаз, кайданки та лякали пострілами з табельної зброї. Не вдовольнившись знущаннями один із співробітників - оперуповноважений - кілька разів ще й зґвалтував потерпілу. Вона увесь цей час була в наручниках. Одночасно працівники поліції били чоловіка, який перебував у приміщенні відділку. «Погрожуючи йому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою», - йдеться у повідомленні відомства. У потерпілого зафіксовані переломи ребер та носу. Достеменно невідомо, ким він приходиться жінці, однак цю інформацію обіцяють оприлюднити вже найближчим часом.

Наразі ж слідчі проводять досудове розслідування за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України) і перевищення службових повноважень, тобто «умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України)».

ЩО ВІДОМО ПРО ПІДОЗРЮВАНИХ?

26 травня заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук прізвища обох підозрюваних та розмістив їх фото. А Українська правда склала біографічну довідку.

Підозрювані у зґвалтуванні та катуванні правоохоронці: Микола Кузів (ліворуч) та Сергій Сулима

За даними видання, перший підозрюваний - 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення Обухівського відділу Київщини Микола Кузів. Родом з Львівщини. Вищу освіту отримав у Київській національній академії внутрішніх справ. У 2015 працював у Маріуполі оперуповноваженим кримінальної поліції в Приморському відділенні. За 2019 рік Кузів встиг попрацювати на Київщині, Донеччині та Львівщині, заробивши за рік трохи більше 205 тисяч гривень. У нього є дружина і двоє синів, 11 і 4 років. Офіційно не має нерухомості, на дружину записана квартира та земельна ділянка в невеликому місті Рожище Волинської області.

Другий «герой» – 29-річний оперуповноважений сектору кримінальної поліції того ж Кагарлицького відділення Сергій Сулима. У відкритому доступі інформації про нього практично відсутня. Відомо лише, що живе в маленькому селі Обухівського району – Красна Слобідка. Одружений. Офіційно теж не має жодної нерухомості. У поліції Київщини за 2019 заробив трохи більше 157 тисяч гривень.

РЕАКЦІЯ НАЦПОЛІЦІЇ: «СУМНО ТА ОГИДНО»

Звісно, голова Національної поліції України Ігор Клименко одразу звільнив підозрюваних. Кагарлицький відділ поліції розформували для подальшої атестації кожного працівника. За наказом начальника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова, у Кагарлик направили представників обласного управління поліції, які керуватимуть місцевим відділом. Обов’язки начальника місцевої поліції виконуватиме помічник начальника ГУНП Дмитро Литвин. Його завдання «організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні», зазначають у поліції.

Сам Нєбитов висловився з приводу ситуації у Фейсбук. За його словами, один з підозрюваних у понеділок, 25 травня, був звільнений з поліції за порушення службової дисципліни, яке скоїв напередодні. Другий також мав дисциплінарне стягнення — неповна посадова відповідність.

І додав, що перші управлінські та кадрові рішення вже прийняті. Мовляв, низку поліцейських буде притягнуто до кримінальної та дисциплінарної відповідальності, а деякі керівники будуть звільнені з займаних посад.

РЕАКЦІЯ МВС: «МАСОВОЇ ПЕРЕАТЕСТАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НЕ БУДЕ»

Але буде реакція на конкретні скарги громадян на співробітників поліції. Про це 26 травня заявив в ефірі «Сніданку з 1+1» заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи побиття та зґвалтування дівчини поліцейськими у Кагарлику. За його словами, винуватці працювали у поліції кілька років. Їх взяли на зміну тим, кого звільнили у 2015-16 роках. «Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших - звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде. Завжди є доля провини на керівникові. Значить він створив такі умови, за яких його підопічні вирішили, що можуть ґвалтувати, і їм за це нічого не буде», - заявив Геращенко.

Антон Геращенко

За словами заступника голови МВС, наразі через низькі заробітні плати молодь не хоче йти працювати у правоохоронні органи. «Важко знаходити, особливо у сільській місцевості, молодь, яка б хотіла за цю зарплату виконувати роботу. Але ми будемо відбирати кадри», - додав Геращенко. Він наголосив, що після дзвінка потерпілої до поліції про скоєне, протягом 12 годин було здійснено усі необхідні процесуальні дії, а підозрювані - затримані. «Це і є найкраща реакція поліції», - зауважив Антон Геращенко. І додав, що реакція була блискавичною: о 18:47 надійшло повідомлення з лікарні і вже о 19:15 правоохоронці встановили особи підозрюваних у злочині співробітників поліції. О 19:40 їх затримали і викликали слідчих ДБР. О 8:00 Кагарлицький відділ поліції розформували, а керівництво відсторонили, а о 10:23 прес-служба зробила заяву про факт насильства і тортур. «Не можу не сказати, що крім тих негідників (маючи на увазі кагарлицьких «копів»), у поліції служать десятки тисяч інших поліцейських, які вірно служать Україні, захищають Закон, розкривають злочини і охороняють спокій громадян, ризикуючи при цьому своїм життям і здоров'ям. Такі поліцейські, як Герой України Сергій Губанов - загиблий від вибуху міни під селом Трьохізбенка Луганської області», - додав заступник Авакова.

Відзначимо, що сам міністр внутрішніх справ поки жодним словом не прокоментував інцидент в Кагарлику. А мав би!

ЦЕ НАСЛІДОК СФОРМОВАНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МВС

Випадок у Кагарлику уже почали порівнювати з резонансними справами, які сталися у Врадіївці (містечко у Миколаївській області, де у червні 2013 року двоє поліцейських зґвалтували і намагалися спалити місцеву жительку, 29-річну Ірину Крашкову, пізніше дівчина померла від отриманих опіків) та Кривому Озері (також Миколаївська область. Там у серпні 2016 року поліцейські жорстоко побили, а потім застрелили 31-річного місцевого жителя Олександра Цукермана). І це далеко не всі випадки поліцейського свавілля в Україні. Згадайте стрілянину у Княжичах під Києвом, вбивство 5-річного хлопчика – Кирила Тлявова в Переяславі Київської області тощо.

«Насправді, насильство з боку працівників поліції трапляється значно частіше, ніж ви бачите це у заголовках ЗМІ», - пише у Фейсбуці юрист, експерт-кримінолог Анна Маляр. І згадує зовсім «свіжий» випадок. Напередодні вона розмовляла з чоловіком, якого вже півроку підозрюють у вбивстві сусідки. Він розказав про насильство під час допитів. Але людина не зламалась, вину не визнала і від безвиході звернулась на телебачення. Журналісти провели розслідування, допомогли пройти йому поліграф, організували «очну ставку» з потерпілими та свідками - і потерпілі зняли всі свої підозри та звинувачення, переконавшись у їх безпідставності. «Але поліція вже півроку не може це з’ясувати. І таких історій я можу розказати багато. Так ось. Проблема насильства в правоохоронних органах не нова і не унікальна, вона є скрізь через специфіку діяльності. Чому? Тому що робота в поліції приваблює як щирих борців зі злочинністю, так і садистів, які можуть легально задовольняти свої збочення. Тому, в поліції працюють люди різні - і справжні поліцейські за покликанням, і перевертні», - наголошує Маляр.

Анна Маляр

Як з цим впорались у розвинених країнах? Там під час прийому на роботу в поліцію людину пильно перевіряють на садизм, жорстокість, агресивність, пише експерт-криміналіст. «Перевіряють за різними методиками, але вони спрямовані саме на відсіювання садистів. От скажімо, є в мене знайомий поліцейський з Великої Британії, якого в свій час перевіряли на любов до тварин та дітей. Власне, немає нічого складного у тому, аби і в нас, серед усіх бажаючих працювати в поліції, відбирали лише тих, хто готовий боротись зі злочинністю законними методами», - пропонує Анна Маляр.

«Толерування нахабству і цинізму ми бачили на найвищому рівні. Це все йде в низи організації і перетворюється в печерне жахіття. Ми про це кілька разів публічно казали керівництву і попереджали, але вони роблять вигляд, що у них все добре. У них все жахливо, і це факт», - написав у ФБ нардеп фракції «Голос» Андрій Осадчук.

За його словами, фракція вимагатиме публічних пояснень на парламентському комітеті від керівника Нацполіції, а також вимагатиме відповідальності не тільки шляхом покарання виконавців, а й їх керівників, що несуть персональну відповідальність за своїх підлеглих. «Хто взяв виродків на роботу в поліцію в Кагарлику? Я подав депутатське звернення у Міністерство внутрішніх справ із простим питанням. МВС має чітко пояснити – хто, як і коли брав на роботу, просував по службі і проводив атестацію поліцейських, що все це вчинили?", - написав Осадчук.

Андрій Осадчук

Депутат вважає, що МВС має розкрити прізвища, які стоять під рішенням прийняти їх на роботу та атестувати, «аби від нас не ховали всіх, хто має нести відповідальність за жахіття в Кагарлику». Осадчук наголошує, що це питання безпеки громадян і репутації держави. «Мовчанка начальника обласної поліції неприйнятна. Єдине, що може його виправдати – він пише заяву про відставку. Новина від поліції про відсторонення райвідділу, це не те, що має чути країна. Невідворотність покарання для всіх прямо і опосередковано причетних – цього очікують українці», - підкреслив політик.

КАГАРЛИЦЬКИЙ ІНЦИДЕНТ: ПОКАРАТИ І ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНІ ВИСНОВКИ

Експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін також прокоментував інцидент в Кагарлику, поставивши кілька запитань у своєму дописі на Фейсбук, на які, власне, сам і відповів. По-перше, чи в цьому винні конкретні поліцейські чи система, по-друге, чи винен в цьому конкретно міністр Аваков і його треба відправити у відставку, по-третє, чи будуть покарані поліцейські і скільки подібних випадків ми ще побачимо?

«Поліцейські чи система? І те, і інше. Будь-які запобіжники від порушень не зможуть знизити до нуля можливість Врадіївки, Кривого озера, Переяслава чи тепер, на жаль, Кагарлика. З іншого боку, є конкретні проблеми в системі:

- реформа поліції майже не дійшла до сіл і маленьких міст в регіонах;

- роботи з психологом як під прийому на службу, так і під час роботи в ній як такої немає і не було;

- інструмент періодичної атестації не працює. Частина людей взагалі уникли будь-яких атестаційних процедур за останні роки;

- рівень сприйняття катувань як звичного інструменту розслідування, навіть ефективного, досі залишається високим серед слідчих та оперативних працівників», - перераховує Крапивін.

Євген Крапивін

Щодо персонально Арсена Авакова та його можливої відставки. Знову ж таки – і так, і ні. Зрозуміло, що оскільки міністр відповідає за державну політику у сфері діяльності поліції, то він не може нести відповідальності за злочини конкретних поліцейських. Водночас системні проблеми, згадані вище, є як наслідком, так і причиною відсутності належної реформи поліції. А це якраз про державну політику.

Нарешті, чи покарають поліцейських та ймовірність подібних випадків у майбутньому. «Останній рік роботи Державного бюро розслідувань, а також новоствореного Департаменту з розслідуваннями катувань в ОГП дає надію, що винні таки будуть покарані. Але жодних гарантій того, що ми не побачимо подібних випадків, а рівень поліцейського насилля впаде - немає. Тому що загальна превенція тут не працює, треба змінювати систему, а тут нічого втішного немає. Понад те, практика за якої було вже «відсторонено від посади і відправлено на атестацію» всіх підряд – цьому яскравий приклад. Поліція замість того, щоб шляхом службового розслідування (звісно, паралельно з розслідуванням ДБР) встановити індивідуальну провину кожного, особливо тих, хто замовчує такі речі, просто «помахала шашкою» як це прийнято. Закономірний наслідок: поліцейські ще менше будуть скаржитись на злочини своїх колег та ще більше сповідуватимуть «кругову поруку», тому що покарають не конкретного поліцейського, який вчинив злочин, а весь підрозділ, в якому цей поліцейський працює».

Станом на вечір 26 травня Голосіївський райсуд міста Києва арештував кагарлицьких поліцейських без права застави. У разі доведення вини правоохоронців у вчиненні злочину, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи.

Мирослав Ліскович. Київ