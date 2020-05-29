Заворушення в Міннесоті: губернатор залучив Нацгвардію
Про це повідомляє в четвер CNN.
"Губернатор Тім Волз у четвер підписав указ про залучення Національної гвардії штату Міннесота після того, як в усьому Міннеаполісі, а також у містечку Сент Пол, вибухнули протести й демонстрації після загибелі чорношкірого Джорджа Флойда", - зазначається в повідомленні.
Смерть 46-річного афроамериканця цього тижня викликала протести в громадах по всій країні після того, як до мережі потрапило відео, як за добу до цього його жорстко затримав поліціянт. При цьому, правоохоронець притиснув голову чоловіка коліном до асфальту, а той намагався сказати, що не може дихати.
Усі офіцери поліції, які перебували поруч із затриманим, звільнені з поліційного департаменту Міннеаполісу. ФБР і прокуратура почали розслідування інциденту. Однак це не вгамувало протестів з вимогами висунути кримінальні обвинувачення правоохоронцям.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти четверга в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, відбулися акції протесту через смерть Джорджа Флойда, який був затриманий поліцією. Протестувальники підпалили магазин автозапчастин. Губернатор штату Тім Волз заявив, що обстановка в місті переросла у надзвичайно небезпечну ситуацію.
Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.