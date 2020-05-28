Міннесота просить Нацгвардію зупинити протести після поліцейського свавілля

У місті Міннеаполіс (штат Міннесота) тривають вуличні заворушення через смерть чоловіка, якого затримала поліція, влада штату звернулася по допомогу до Національної гвардії.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Влада міста попросила допомоги у Національної гвардії, щоб взяти спалах насильства під контроль", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час протестів у ніч проти 28 травня у Міннеаполісі спалахнула пожежа, що охопила цілий квартал. Учасники протесту підпалили будівлю компанії з продажу автомобільних комплектуючих AutoZone.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз заявив у Twitter, що обстановка в місті переросла у надзвичайно небезпечну ситуацію.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 травня до поліції Міннеаполіса надійшло повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Лейк-стріт та Блумінгтон-авеню. По прибуттю правоохоронці виявили чоловіка у тяжкому стані. Він помер у лікарні. У ході слідства був затриманий підозрюваний у вбивстві.

Протести почалися після того, як 25 травня поліцейські провели жорстке затримання 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, унаслідок чого той помер.

У міській поліції вже заявили, що чотирьох причетних до інциденту правоохоронців вже звільнено та розпочато розслідування злочину.