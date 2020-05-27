У Гонконгу - протести через гімн, сотні заарештованих
Укрінформ
У Гонконгу поліція заарештувала близько 300 демонстрантів, а також застосовувала до них перцевий газ.
Про це повідомляє ВВС.
«Поліція в Гонконгу заарештувала близько 300 осіб і застосовувала перцевий газ під час нових заворушень», - йдеться у повідомленні.
У поліції заявили, що арешти були проведені за підозрою в несанкціонованому зібранні.
Протестувальники виступають проти законопроєкту про гімн, який передбачає кримінальну відповідальність за зневагу до нього, а також проти закону про національну безпеку, який, як вони побоюються, позбавить Гонконг основних свобод.