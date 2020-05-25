Штати пригрозили Китаю санкціями через автономію Гонконгу

Якщо влада Китайської Народної Республіки (КНР) схвалить законопроєкт щодо національної безпеки Гонконгу, Білий дім може ввести санкції щодо Пекіна, так і адміністрації Гонконгу.

Про це заявив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт о'брайан, повідомляє CNBC.

"Схоже, що цим законом про нацбезпеки КНР, по суті, захопить Гонконг, а якщо вони це зроблять, в такому випадку будуть введені санкції щодо Гонконгу й КНР", — зазначив радник президента США.

Наголошується, що подібні кроки комуністичної верхівки можуть поставити під удар особливий автономний статус Гонконгу, який допомагав розвивати статус світового фінансового центру.

"Важко уявити, як Гонконг зможе залишитися азіатським фінансовим центром, якщо подібне станеться, і якщо КНР візьме на себе управління. В такому випадку, глобальні корпорації покинуть місто", — сказав о'брайан.

Нагадаємо: щорічний Національний народний конгрес Китаю включив у свою порядку денного проєкт закону «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду».

Ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу і нав'язати свої зміни.

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Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу як Британія повернула Гонконгу суверенітет у 1997 році, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти Китаю.

Прихильники демократії в Гонконзі вважають такий крок є черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві волі.

Минулого року Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів і суспільного невдоволення, а також вимоги демократичних реформ. Керівництво Китаю вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторення таких акцій протесту.