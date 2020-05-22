Канада, Британія та Австралія спільно виступили на захист автономії Гонконгу

Канада, Британія та Австралія спільно висловили глибоке занепокоєння через намір Китаю запровадити у Гонконзі закони проти заколоту.

Про це йдеться у заяві, поширеній від імені очільників МЗС цих країн.

“Ми глибоко занепокоєні через пропозицію ухвалити законодавство, пов’язане із національною безпекою Гонконгу”, - заявили дипломати.

Вони наголосили, що “Спільна декларація, підписана Китаєм та Об’єднаним королівством, передбачає, що Гонконг матиме високий рівень автономії”.

“Вона також вимагає, аби права та свободи, у тому числі людей, преси, зборів та інші були законодавчо закріплені у Гонконзі”, - йдеться у заяві.

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Міністри наголосили, що “ухвалення такого закону від імені Гонконгу без безпосередньої участі його жителів, законодавчих чи судових органів відверто порушуватиме принцип “однієї держави — двох систем”, відповідно до якого Гонконгу гарантується високий ступінь автономності”.

Нагадаємо: щорічний Національний народний конгрес Китаю включив у свій порядок денний проєкт закону «Про вдосконалення правової системи і правозастосовного механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду».

Ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу і нав'язати свої зміни.

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Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу як Британія повернула Гонконгу суверенітет у 1997 році, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дало змогу йому отримати певні свободи, яких немає у решти Китаю.

Прихильники демократії в Гонконзі вважають такий крок черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів і суспільного невдоволення, а також вимоги демократичних реформ. Керівництво Китаю вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовного механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторення таких акцій протесту.