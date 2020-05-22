Канада, Британія та Австралія спільно виступили на захист автономії Гонконгу

Канада, Британія та Австралія спільно виступили на захист автономії Гонконгу

Укрінформ
Канада, Британія та Австралія спільно висловили глибоке занепокоєння через намір Китаю запровадити у Гонконзі закони проти заколоту.

Про це йдеться у заяві, поширеній від імені очільників МЗС цих країн.

“Ми глибоко занепокоєні через пропозицію ухвалити законодавство, пов’язане із національною безпекою Гонконгу”, - заявили дипломати. 

Вони наголосили, що “Спільна декларація, підписана Китаєм та Об’єднаним королівством, передбачає, що Гонконг матиме високий рівень автономії”.

“Вона також вимагає, аби права та свободи, у тому числі людей, преси, зборів та інші були законодавчо закріплені у Гонконзі”, - йдеться у заяві.

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Міністри наголосили, що “ухвалення такого закону від імені Гонконгу без безпосередньої участі його жителів, законодавчих чи судових органів відверто порушуватиме принцип “однієї держави — двох систем”, відповідно до якого Гонконгу гарантується високий ступінь автономності”.  

Нагадаємо: щорічний Національний народний конгрес Китаю включив у свій порядок денний проєкт закону «Про вдосконалення правової системи і правозастосовного механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду».

Ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу і нав'язати свої зміни.

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Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу як Британія повернула Гонконгу суверенітет у 1997 році, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дало змогу йому отримати певні свободи, яких немає у решти Китаю.

Прихильники демократії в Гонконзі вважають такий крок черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів і суспільного невдоволення, а також вимоги демократичних реформ. Керівництво Китаю вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовного механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторення таких акцій протесту.

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