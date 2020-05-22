Китай хоче запровадити в Гонконзі закон проти заколоту

Уряд Китаю збирається представити на конгресі суперечливий закон «Про вдосконалення правової системи і правозастосовного механізму Гонконгу».

Про це повідомляє ВВС.

«Уряд Китаю збирається представити на конгресі суперечливий закон про безпеку Гонконгу», - йдеться в повідомленні.

Щорічний Національний народний конгрес, який збирається сьогодні, включив у свій порядок денний проект закону «Про вдосконалення правової системи і правозастосовного механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду».

Як зазначає видання, ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу і нав'язати свої зміни.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу як Британія повернула Гонконгу суверенітет у 1997 році, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дало змогу йому отримати певні свободи, яких немає у решти Китаю.

Прихильники демократії в Гонконзі вважають такий крок черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

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Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів і суспільного невдоволення, а також вимоги демократичних реформ. Керівництво Китаю вважає, що закон «Про вдосконалення правової системи і правозастосовного механізму Гонконгу» необхідний для запобігання повторення таких акцій протесту.

Фото: Sam Tsang/scmp.com