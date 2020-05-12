У Гонконгу поліція заарештувала понад 200 протестувальників

«Близько 230 осіб у віці від 12 до 65 років були заарештовані за різними звинуваченнями, включаючи незаконні зібрання, володіння певними предметами з наміром знищити або пошкодити майно, відсутність при собі документів, що підтверджують особу», - йдеться у повідомленні.

Ще 19 людей оштрафували за порушення регламенту запобігання та контролю захворювань, яке забороняє збиратися більше ніж вісьмом людей у будь-якому публічному просторі.

Зазначається, що у деяких випадках поліція застосувала перцеві балончики, щоб розігнати людей, які оточили офіцерів.

«Поліція засуджує протестувальників за неповагу до заходів уряду щодо запобігання та контролю захворювань, а також за участь або організацію заборонених групових зборів», - йдеться у повідомленні поліції.

Протестувальники, які організувалися через соцмережі, вимагають повної демократії на напівавтономній китайській території та розслідування ймовірної жорстокості поліції у придушенні демонстрацій.

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Як повідомлялося, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що розпочалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брало участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.

Фото: Ivan Abreu/Bloomberg