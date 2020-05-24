Китай і США на межі

Китай і США на межі "нової холодної війни" - МЗС КНР

Укрінформ
У Китайській Народній Республіці вважають, що США висувають відносини з Китаєм на «грань нової холодної війни» у зв'язку зі зростанням напруженості навколо коронавірусу, статусу Гонконгу, торгівлі та інших питань.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє NDTV.

«Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на грань нової холодної війни», - заявив міністр журналістам.

Міністр не уточнив, на які саме «політичні сили» він посилався.

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Як зазначає видання, давні тертя між двома державами через торгівлю, права людини та інші невирішені питання були підняті на новий рівень після спалаху COVID-19.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Китай з приводу первісної відповіді країни на пандемію, яка призвела до загибелі більше ніж 330 000 людей і економічної кризи по всьому світу.

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