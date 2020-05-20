Китай має компенсувати $9 трильйонів через пандемію - Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив китайську комуністичну владу в глобальних масштабах поширення COVID-19 та заявив, що Китай мав б виплатити $9 трлн для того, щоб компенсувати принаймні втрату 300 тис. життів.

З відповідною заявою Помпео виступив у середу в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Внески Китаю в процес боротьби з пандемією є нікчемними в порівнянні з ціною, яку заплатив світ через них. Це вартувало майже 90 тис. американських життів, більше 36 млн американців втратили роботу, починаючи з березня. У глобальних масштабах 300 тис. життів, за нашими оцінками, можуть коштувати (для Китаю – ред.) щонайменше $9 трлн", - заявив глава Державного департаменту США.

Він підкреслив, що комуністична влада в Пекіні приховувала дані про коронавірус ще на початку його поширення, вводила в оману ВООЗ та всю міжнародну спільноту, що створило умови для швидкого поширення хвороби світом. І навіть зараз влада в Китаї продовжує чинити перепони в глобальній реакції на пандемію.

"Сьогодні ми всі почули, що Пекін продовжує відмовляти в доступі міжнародним слідчим на відповідні об'єкти, не надає зразків для дослідження вірусу, впроваджує цензуру на обговорення пандемії в межах Китаю та багато-багато іншого", - заявив держсекретар США.

Нагадаємо, після спроб китайської сторони звинуватити США у завезенні коронавірусу в Ухань, виникла різка зворотна реакція з боку Вашингтона. Адміністрація Трампа відповіла критикою та адресними звинуваченнями на адресу влади в Пекіні. У Білому домі навіть заявили про можливість походження коронавірусу через витік з бактеріологічної лабораторії в Ухані.