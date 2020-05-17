Провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада занижувала статистику щодо COVID-19

Провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада занижувала статистику щодо COVID-19

Укрінформ
Старший медичний радник китайського уряду, епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань спочатку замовчувала важливі подробиці про масштаби спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Водночас Чжун Наньшань відкинув звинувачення у недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку спалаху коронавірусу вона мовчали, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - зауважив китайський епідеміолог.

Як зазначається, саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як влада це офіційно заперечувала.

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За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Чжун Наньшань заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальне число випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Як повідомлялося, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу, а китайський посол у Берліні Ву Кен повністю відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

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У Китаї було зареєстровано загалом понад 82 тисячі випадків коронавірусу, із них щонайменше 4633 летальні, як свідчать дані Національної комісії з охорони здоров’я країни. Кількість нових заражень швидко зросла в кінці січня, що призвело до закриття міст та заборони на подорожі по всій країні.

Фото: Xinhua

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