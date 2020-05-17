Провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада занижувала статистику щодо COVID-19

Старший медичний радник китайського уряду, епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань спочатку замовчувала важливі подробиці про масштаби спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Водночас Чжун Наньшань відкинув звинувачення у недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку спалаху коронавірусу вона мовчали, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - зауважив китайський епідеміолог.

Як зазначається, саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як влада це офіційно заперечувала.

За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Чжун Наньшань заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальне число випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Як повідомлялося, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу, а китайський посол у Берліні Ву Кен повністю відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

У Китаї було зареєстровано загалом понад 82 тисячі випадків коронавірусу, із них щонайменше 4633 летальні, як свідчать дані Національної комісії з охорони здоров’я країни. Кількість нових заражень швидко зросла в кінці січня, що призвело до закриття міст та заборони на подорожі по всій країні.

Фото: Xinhua