Китай визнав свої помилки під час пандемії COVID-19

Влада Китаю у відповідь на нинішню пандемію COVID-19 оголосила реформу методів профілактики інфекційних захворювань і системи раннього оповіщення епідемій.

Про це в суботу заявив представник Національної комісії з охорони здоров'я КНР Лі Бін, повідомляє DW.

"Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і виявила прогалини в системі охорони здоров'я і боротьби з серйозними епідеміями", - сказав Лі Бін. У боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних, наголосив посадовець.

На думку Лі Біна, штучний інтелект і хмарні обчислення мають застосовуватися задля кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу та оптимального розподілу необхідного медичного обладнання та матеріалів. Потрібно також поліпшити систему медичного страхування і складування товарів першої необхідності, наголосив чиновник. Відомство охорони здоров'я КНР створить "централізовану, єдину й ефективну" систему для швидшого реагування на подібні кризи, запевнив Лі Бін.

Напередодні влада Китаю пообіцяла підтримати розслідування причин пандемії COVID-19 під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це має стати глобальною відповіддю на нинішню коронавірусну кризу. Китай вперше повідомив ВООЗ про виявлені в мегаполісі Ухань випадки нового вірусу наприкінці грудня 2019 року.

Досі вважалося, що поширення коронавірусної інфекції по світу почалося саме в грудні минулого року на території материкового Китаю. За кордоном влада Піднебесної зазнає різкої критики за повільну реакцію на спалах захворювання в Ухані. Особливо жорстко дії Пекіна щодо боротьби з коронавірусом критикує Вашингтон.

Як повідомлялося, за даними ресурсу Worldometers, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 059 925 випадків COVID-19, з них 277 988 летальних, 1 415 259 пацієнтів одужали.

Фото: Xinhua