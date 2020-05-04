Трамп вважає, що Китай навмисно допустив поширення коронавірусу

Трамп вважає, що Китай навмисно допустив поширення коронавірусу

Укрінформ
На думку президента США Дональда Трампа, влада КНР могла навмисно дозволити залишити межі країни носіям коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Washington Times.

"Президент Трамп запропонував нове пояснення хибної політики Китаю на початку спалаху коронавірусу, припустивши, що Пекін міг навмисно дозволити носіям вірусу виїхати за межі країни", - йдеться у повідомленні.

Трамп заявив, що Китай дозволив вірусу вийти за кордони держави через некомпетентність або іншу причину.

"Або це була некомпетентність, або вони цього не зробили з якоїсь причини, нам доведеться з'ясувати, що це за причина", - сказав Трамп.

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За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.

Фото: The White House

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