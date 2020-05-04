Трамп вважає, що Китай навмисно допустив поширення коронавірусу

На думку президента США Дональда Трампа, влада КНР могла навмисно дозволити залишити межі країни носіям коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Washington Times.

"Президент Трамп запропонував нове пояснення хибної політики Китаю на початку спалаху коронавірусу, припустивши, що Пекін міг навмисно дозволити носіям вірусу виїхати за межі країни", - йдеться у повідомленні.

Трамп заявив, що Китай дозволив вірусу вийти за кордони держави через некомпетентність або іншу причину.

"Або це була некомпетентність, або вони цього не зробили з якоїсь причини, нам доведеться з'ясувати, що це за причина", - сказав Трамп.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.

Фото: The White House