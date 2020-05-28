ФБР і прокуратура вивчають правомірність дій поліції у Міннеаполісі

Після загибелі 46-річного афроамериканця, що був затриманий поліцією в Міннеаполісі, і масових акцій протесту, які охопили місто минулої ночі, місцеві прокуратура й відділ ФБР оголосили про початок розслідування щодо дій правоохоронців.

Офіційну заяву розповсюдив офіс окружного прокурора Міннесоти в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс окружного прокурора США в Міннесоті, відділ цивільних прав Міністерства юстиції та регіональний офіс ФБР Міннеаполіса проводять ретельне кримінальне розслідування обставин, пов’язаних зі смертю Джорджа Флойда 25 травня 2020 року. Міністерство юстиції визначило розслідування першочерговим завданням та призначило досвідчених прокурорів і кримінальних слідчих ФБР", - зазначається в заяві.

Спільне розслідування визначить, чи були допущені порушення федерального закону працівниками поліції Міннеаполіса. При цьому, правоохоронні органи попросили всіх свідків, які мають відповідну інформацію, надати її слідству.

Читайте також: Міннесота просить Нацгвардію зупинити протести після поліцейського свавілля

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти четверга в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, відбулися акції протесту через смерть Джорджа Флойда, що був затриманий поліцією. Протестувальники підпалили магазин автозапчастин. Губернатор штату Тім Волз заявив, що обстановка в місті переросла у надзвичайно небезпечну ситуацію.

Протести виникли після появи в соцмережах відео, де поліцейський під час затримання 46-річного афроамериканця утримував його, затиснувши шию коліном. Наступного дня затриманий помер. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.