Twitter приховав допис Трампа про протести в Міннеаполісі через "героїзацію насильства"

Соцмережа Twitter приховала пост президента США Дональда Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, вказавши, що він порушує правила щодо «героїзації насильства».

Відповідний пост опубліковано на сторінці Трампа у Twitter.

«Я не можу стояти осторонь і спостерігати, як це відбувається з великим американським містом Міннеаполіс. Повна відсутність лідерства. Або дуже слабкий лівий радикальний мер Джейкоб Фрей збереться і візьме місто під контроль, або я направлю туди Нацгвардію, і робота буде виконана правильно…», - написав Трамп.

«Ці бандити безчестять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив з губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним весь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але, коли починається мародерство, починається стрілянина. Дякую!», - написав Трамп.

Під цим дописом соцмережа Twitter опублікувала попередження: «Цей твіт порушує правила Twitter щодо героїзації насильства. Однак Twitter вирішив не закривати до нього доступ, оскільки він може представляти предмет громадського інтересу».

Як повідомляв Укрінформ, компанія Twitter кілька днів тому вперше розмістила під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити правдивість наведеної інформації після низки скарг про те, що повідомлення порушують політику соцмережі і не відповідають дійсності.

Після цього Трамп підписав у четвер указ, спрямований проти соціальних медіа. Указ Трампа фактично створює юридичний виклик Закону про дотримання пристойності в ЗМІ від 1996 року, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет".

Як повідомлялося, напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чоловік помер.

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У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці підпалили поліцейську дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Фото: The White House