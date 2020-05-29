У Twitter розкритикували указ Трампа про соцмережі

Керівництво Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі реакційним і політизованим.

Про це йдеться на офіційній сторінці Twitter.

«Цей указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Розділ 230 Закону про дотримання пристойності в ЗМІ захищає американські інновації та свободу висловлення поглядів і ґрунтується на демократичних цінностях. Спроби в односторонньому порядку порушити (розділ 230 - ред.) загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в інтернеті», - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп підписав у четвер указ, спрямований проти соціальних медіа після того, як Twitter попередив користувачів, що окремі дописи президента мають бути перевірені на правдивість.

Указ Трампа фактично створює юридичний виклик Закону про дотримання пристойності в ЗМІ від 1996 року, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет".

Раніше наголошувалося, що глава Білого дому своїм указом прагне зменшити вплив великих платформ соціальних медіа, у тому числі Twitter та Facebook, й переосмислити критично важливий закон, який захищає вебсайти та технологічні компанії від судових позовів.

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Як повідомлялося, після неконтрольованого потоку повідомлень на офіційній сторінці Дональда Трампа в мережі Twitter, компанія отримала ряд скарг про те, що повідомлення порушують політику соцмережі і не відповідають дійсності. Компанія кілька днів тому вперше розмістила під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити правдивість наведеної інформації.

Фото: The White House