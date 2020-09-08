Трамп пригрозив карати компанії за створення робочих місць у Китаї

Президент США Дональд Трамп пригрозив позбавляти державних контрактів компанії, які будуть створювати робочі місця в Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Трампа під час пресконференції в Білому домі.

"Якщо у них (компаній – ред.) не виходить створити виробництво тут, то нехай платять високі податки і перераховують їх нам. І ми заборонимо надавати державні контракти тим компаніям, які виносять виробництво в Китай. Ми змусимо Китай відповісти за те, що вони дозволили коронавірусу поширитися по всьому світу. Вони свою армію підсилюють на наші гроші, а я цього не хочу", - додав американський президент.

За словами Трампа, його завданням є створення нових робочих місць, а також виробництво життєво важливих товарів саме в США.

"Ми будемо обкладати митом компанії, які змінюють нас, створюючи робочі місця в Китаї і інших країнах", — сказав американський президент.

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Як відомо, Трамп також використовував тему Китаю для спору зі своїм опонентом на майбутніх президентських виборах Джо Байденом. За його словами, перемога кандидата від Демократичної партії буде означати перемогу Китаю.

Раніше Байден також використовував тему Китаю для критики свого опонента. Так, він стверджував, що Трамп після досягнення торгової угоди з Пекіном був надмірно м’який з Китаєм, а тему цю підняв лише після того, як не зміг адекватно відреагувати на спалах коронавірусу в США.

Фото: The White House