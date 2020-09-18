ФБР заявляє про активні спроби Росії втрутитися у вибори США та очорнити Байдена

Росія не припиняє активних спроб впливу на президентські вибори в США, зокрема, намагається дискредитувати колишнього віцепрезидента, кандидата від демократів Джо Байдена.

Як передає Укрінформ із посиланням на The New York Times, про це заявив директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у Палаті представників Конгресу США.

"Ми спостерігаємо активні спроби росіян втрутитися в американські вибори в 2020 році", - сказав директор ФБР.

Зокрема, додав він, РФ займається розповсюдженням дезінформації, щоб "очорнити віцепрезидента Байдена, якого росіяни вважають свого роду антиросійським істеблішментом".

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. За крісло очільника Білого дому змагатимуться чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Американська розвідспільнота дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року за допомогою соцмереж та зламу акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа.

Зі свого боку Трамп відкинув усі звинувачення. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.

Фото: AA