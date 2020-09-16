Трамп поширив у Твіттері фейкове відео з Байденом
Компанія Твіттер уже позначила допис Трампа як "маніпулятивний", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Китай мліє від щастя. Вони не можуть повірити цьому!"- написав президент США у повідомленні. Нижче він розмістив відео із записом виступу Джо Байдена на одному з виборчих мітингів, яке містить відредагований звук, ніби демократ демонструє з телефону пісню "F--- tha Police."
В оригінальній, широко відомій версії цього відео Байден відтворює з телефону пісню "Despacito".
Як відомо, в США триває президентська кампанія, безпосередні голосування заплановані на 3 листопада нинішнього року. Причому діючий президент Дональд Трамп неодноразово публічно закликав до законності та порядку під час перегонів у США.
Фото: The White House