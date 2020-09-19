Росія вкрала інформацію про гіперзвукову ракету у США — Трамп

Росії вдалося створити гіперзвукову ракету, бо вона скористалася інформацією, викраденою в адміністрації президента Барака Обами.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, звертаючись до присутніх на передвиборчому мітингу в штаті Міннесота, передає Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

"Ви знаєте, що у них є супер-пупер-гіперзвукова ракета — я називаю її супер-пупер, бо її швидкість в п'ять разів перевищує швидкість звичайної ракети... Але Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію... і вони побудували (ракету)", - заявив Трамп.

За словами президента, у США зараз є набагато більш потужна зброя.

"Найкраща, найнеймовірніша, на жаль, найсмертоносніша", - сказав він.

Трамп не назвав характеристики та вид цієї зброї, пославшись на секретність.

"Тепер все, що я роблю, — це говорю світу, що у нас наймогутніша зброя у світі. Я навіть не кажу, яка саме. Ви навіть не хочете про це знати... Боже, допоможи нам, якщо нам коли-небудь доведеться її використовувати. Але у нас є наймогутніша зброя, коли-небудь створена людиною", - підкреслив Трамп.

Фото: Білий дім