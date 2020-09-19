У США показали знищення "російської крилатої ракети"

У США протестували артилерійське озброєння, що відкриває широкі можливості для захисту від потенційної загрози з боку російських і китайських крилатих ракет.

Про це повідомляє Naked Science, передає Укрінформ. Однією з найбільш обговорюваних новин у сфері оборони останнього часу стало знищення американської гаубицею M109 Paladin мішені, яка імітувала російську крилату ракету Застосувавши бойову інформаційну систему Advanced Battle Management System (ABMS), американці змогли вразити безпілотний апарат BQM-167 Skeeter. Для знищення цілі використовували снаряд Hyper Velocity Projectile. Випробування провели на розташованому в Нью-Мексико полігоні Уайт-Сендс. Під час тестів апарати Skeeter також вражали з інших платформ, зокрема - винищувача F-16. Читайте також: США почали встановлювати на вертольоти лазер, що "засліплює" ракети малої дальності Проведені тести відкривають широкі можливості щодо захисту від потенційної загрози з боку російських і китайських крилатих ракет. фото ілюстративне