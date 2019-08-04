США почали встановлювати на вертольоти лазер, що "засліплює" ракети малої дальності

Армія США розпочала льотні випробування гелукоптера UH-60M Black Hawk, оснащеного новою системою контрзаходів: комплекс бортової оборони може стати вирішальним фактором виживання бойової авіації у локальних конфліктах.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на The Drive.

Йдеться про поліпшену - порівняно з існуючою системою попередження про ракетну атаку - систему, яку будуть використовувати для армійської авіації.

Вона допоможе захистити гвинтокрилу машину від ракет ближнього радіусу дії з інфрачервоною системою наведення, зокрема переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК). Варіанти захисного комплекту можуть в тому числі увійти в стандартний набір систем протидії ударних вертольотів AH-64 Apache і транспортних CH-47 Chinook, що здійснюють приватні польоти в зонах бойових дій. В майбутньому CIRCM може замінити ряд інших комплексів, які армія вже прийняла на озброєння.

«Через загрози на полі бою CIRCM приходить у цей вирішальний для армійської авіації час, щоб підвищити виживаність наших екіпажів, які будуть розгортатися для підтримки бойових дій, - говорить старший уорент-офіцер четвертого класу Тобі Блекмон (Toby Blackmon). Ми розробили тестові заходи, щоб охопити всі потенційні умови, в яких можуть перебувати льотні екіпажі».

Сама CIRCM використовує спеціальні сенсори для виявлення інфрачервоних самонавідних ракет малої дальності, які становлять небезпеку для вертольота, а потім посилає лазер, щоб «засліпити» їх. При цьому CIRCM може використовувати існуючу систему попередження ракетних атак AN/AAR-57, яка складається з електрооптичних датчиків, які встановлені в різних місцях вертольота і служать для початкового виявлення загроз.