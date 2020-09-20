Трамп планує оголосити заміну судді Гінзбург вже наступного тижня

Президент США Дональд Трамп висловив намір оголосити кандидатуру на посаду верховного судді замість померлої Рут Бадер Гінзбург вже наступного тижня, і "скоріше за все" це буде жінка.

Про це, як повідомив CNN, глава Білого дому заявив репортерам у суботу, передає Укрінформ.

"Якби хтось зараз мене запитав, я б сказав, що на першому місці це була б жінка. Вибір жінки, безумовно, був би доречним", - зауважив президент.

Він також зазначив, що в його списку перебуває близько 45 осіб, втім він має "шорт-лист" для потенційних кандидатів.

"Я думаю, що вибір буде зроблений наступного тижня", - додав Трамп.

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Як повідомлялося, 18 вересня померла відома захисниця прав жінок, суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. За кілька днів до смерті вона розкритикувала ймовірність того, що Трамп постарається призначити на її місце республіканця ще до листопадових виборів.

Фото: Білий дім