Трамп закликав Сенат не зволікати з розглядом кандидатури на місце Рут Гінзбург

Президент США Дональд Трамп закликав Сенат «без зволікання» розглянути кандидатуру, яку він запропонує на місце у Верховному суді після смерті судді Рут Гінзбург.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зараз Білий дім готується до вибору кандидата.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Мак-Коннелл пообіцяв у п'ятницю ввечері, через кілька годин після смерті Гінзбург, призначити голосування за того, кого висуне Трамп.

У суботу Трамп уже написав у своєму Твіттері, що має намір діяти в цьому питанні «без зволікання».

Демократи ж заявили, що республіканці мають вчинити відповідно до прецеденту, створеного ними в 2016 році, і не розглядати рішення щодо Верховного суду напередодні виборів.

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Як повідомлялося, 18 вересня померла відома захисниця прав жінок, суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. За кілька днів до смерті вона розкритикувала ймовірність того, що Трамп постарається призначити на її місце республіканця ще до листопадових виборів.

Фото: The White House