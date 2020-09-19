У США померла відома захисниця прав жінок суддя Рут Гінзбург

У п'ятницю, 18 вересня, померла відома захисниця прав жінок, суддя Верховного суду США Рут Гінзбург.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Їй було 87 років, вона померла від метастатичного раку підшлункової залози у своєму домі у Вашингтоні, округ Колумбія, в оточенні сім'ї.

Гінзбург належала до ліберального крила Верховного суду США, була найстарішим суддею і другою жінкою-суддею Верховного суду, де вона пропрацювала 27 років.

Гінзбург перенесла п'ять рецидивів раку, останній з яких стався на початку 2020 року. За останні роки вона кілька разів лікувалася в лікарні, але кожен раз швидко поверталася до роботи.

Верховна суддя була яскравою представницею борців за рівноправність. За її біографією в 2018 році був знятий фільм "За статевою ознакою" з Фелісіті Джонс у головній ролі.

Як зазначає видання, за її здоров'ям, як за одним з чотирьох ліберальних суддів у суді, уважно стежили. Смерть Гінзбург означає, що президент США республіканець Дональд Трамп може спробувати розширити консервативну більшість у Верховному суді ще до листопадових виборів.

За кілька днів до смерті Гінзбург рішуче розкритикувала такий результат подій, заявивши, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом.

За словами джерел у Білому домі, очікується, що Трамп якомога швидше призначить консервативну заміну на місце Гінзбург.

Верховний суд в США часто є останнім словом в досить спірних законах, суперечках між штатами і федеральним урядом, а також остаточних апеляціях про призупинення страт.

В останні роки Верховний суд США поширив одностатеві шлюби на все 50 штатів, дозволив ввести заборону на поїздки президента Дональда Трампа і відклав реалізацію плану США щодо скорочення викидів вуглецю.

Фото: Jabin Botsford / The Washington Post via Getty Images