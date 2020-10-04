У світі нарахували вже понад 35 мільйонів випадків COVID-19

У країнах світу налічується вже понад 35 мільйонів осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometers, передає Укрінформ.

Станом на ніч неділі, 4 жовтня, у світі лабораторно підтверджено 35 111 565 випадків зараження COVID-19. Тільки за останню добу захворіли понад 316 тисяч осіб.

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При цьому понад 26 мільйонів пацієнтів уже вилікувалися і 1 037 373 померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 132,9.

Лідером за кількістю інфікованих залишаються США (7 596 345 випадків), на другому місці Індія (6 547 413). Третьою йде Бразилія (4 906 833).

Всього у світі налічується 7 973 310 активних випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них за добу – 4 661. Протягом доби зафіксовано 92 нові летальні випадки.

Також Україні зареєстровано 4 353 смерті від COVID-19. Одужали – 98 737 пацієнтів, за добу – 2 146.

Загалом, за весь час пандемії, кількість захворілих на коронавірус дітей в Україні становить 14 тисяч 427, а медпрацівників – 16 тисяч 55 осіб.