У Києві за добу - 441 випадок коронавірусу, 12 осіб померли

У Києві за минулу добу зареєстрували 441 новий випадок захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, із яких 12 - летальні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

“У Києві не зменшується кількість виявлених хворих. За минулу добу — 441 новий випадок. 12 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 413 киян... Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському та Деснянському районах – по 78 випадків. Та в Подільському районі - 40 хворих,” - зазначив Кличко.

Водночас за його словами, на сьогодні в столиці вже 24 043 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Захворіли 232 жінки віком від 18 до 90 років, 185 чоловіків віком від 20 до 89 років, 10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 4 років до 16. Захворіли також 18 медиків”, - поінформував Кличко.

Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта, а інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Водночас у Києві збільшилась кількість тих, хто одужав від коронавірусу.

“За минулу добу 404 людини. Всього коронавірус подолали 7 657 мешканців Києва,” - уточнив мер столиці.

Як повідомляв Укрінформ, за даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них за добу – 4 661. Протягом доби зафіксовано 92 нові летальні випадки.

Водночас за минулу добу на коронавірус захворіли 228 дітей і 246 медичних працівників. А загалом, за весь час пандемії, кількість захворілих на COVID-19 дітей становить 14 тисяч 427, а медпрацівників – 16 тисяч 55 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 4 353 смерті від COVID-19. Одужали – 98 737 пацієнтів, за добу – 2 146.