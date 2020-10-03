Коло хворих на COVID-19 з близького оточення Трампа зростає

Наближена до президента Трампа ексрадниця Келіан Конвей заявила, що отримала позитивний результат на коронавірус після відвідання масового заходу минулого тижня з главою Білого дому, де більшість перебувала без масок.

Про це вона написала на офіційній Твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Сьогодні ввечері у мене підтвердився позитивний результат тесту на COVID-19. Мої симптоми є слабкими (легкий кашель), і я почуваюся добре. Я розпочала процес карантину за консультацією з лікарями", - зазначила Конвей.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

Таким чином, Конвей стала сьомою особою, яка захворіла після відвідування публічного заходу за участю президента минулого тижня, коли Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Зокрема, захворювання на COVID-19 уже підтверджено лікарями у президента й першої леді, найближчої помічниці Трампа Гоуп Гікс, сенаторів-республіканців Майка Лі та Тома Тілліса, а також президента Університету Нотр-Дам Джона Дженкінса.

Нагадаємо: цей захід відбувся 27 вересня в Трояндовому саду Білого дому. Багато гостей, які прибули на захід, були без масок для обличчя.