Коло хворих на COVID-19 з близького оточення Трампа зростає

Про це вона написала на офіційній Твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Сьогодні ввечері у мене підтвердився позитивний результат тесту на COVID-19. Мої симптоми є слабкими (легкий кашель), і я почуваюся добре. Я розпочала процес карантину за консультацією з лікарями", - зазначила Конвей.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️