ФБР почало нове розслідування про можливе втручання Росії у вибори в США – CNN

Федеральне бюро розслідувань США розпочало нове слідство щодо можливого втручання РФ у президентські вибори у Сполучених Штатах, пов'язаного з публікацією начебто листів Гантера Байдена керівництву компанії Burisma.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації й Конгресі США, передає Укрінформ.

"Американські правоохоронці розслідують, чи пов'язане недавно оприлюднене листування, що начебто деталізує ділові відносини сина Джо Байдена з фірмами в Україні та Китаї, з постійними зусиллями Росії поширити дезінформацію проти кампанії ексвіцепрезидента",- зауважується в повідомленні.

Нинішнє розслідування є частиною більш масштабних зусиль правоохоронних органів США, які почало вивчати спроби Росії поширити дезінформацію що рік тому.

"Розслідування веде ФБР", - уточнили джерела.

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Як повідомлялося раніше, американське консервативне видання The New York Post кілька днів тому оприлюднило низку статей, у яких стверджувало, що отримало тексти електронних листів Гантера Байдена з керівництвом української компанії Burisma. Автентичність листування не підтверджено правоохоронними органами, однак, сам президент Трамп і його кампанія активно поширюють ці публікації для того, щоби звинуватити Джо Байдена в корупційній діяльності.

Зараз у Сполучених Штатах триває президентська кампанія за участю ексвіцепрезидента США Джо Байдена й нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа.