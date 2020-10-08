ФБР запобігло викраденню губернатора штату Мічиган

Федеральне бюро розслідувань США викрило змову злочинного угруповання, яке налічувало щонайменше шестеро осіб і мало намір викрасти губернатора штату Мічиган Гретчен Вітмер.

Як повідомляє видання The Detroit News, про це йдеться у свідченнях агента ФБР, передає Укрінформ.

"Кілька учасників (злочинного угруповання – ред.) говорили про вбивство "тиранів" або "захоплення" чинного губернатора", - наводить видання формулювання, вказані ФБР.

За інформацією правоохоронців, організатори угруповання вирішили, що їм "потрібно розширити їхню кількість" і домовилися поспілкуватися зі своїми сусідами й поширити їхні меседжі.

Відомо також, що змовники двічі проводили стеження за будинком Вітмер та обговорювали план викрадення її у віддаленому місці в штаті Вісконсин, щоби здійснити самосуд за "державну зраду" до виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

У Федеральному бюро розслідувань зазначають, що розкрили змову насильницького повалення уряду. Очікується, що федеральні прокурори вже незабаром почнуть розгляд справи.