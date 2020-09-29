В Україні рівень розкриття викрадень автомобілів становить 52% - МВС

В Україні за 8 місяців цього року рівень розкриття угонів транспортних засобів становить 52%, що удвічі вище, ніж у 2016 році за аналогічний період.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За 8 місяців цього року було вкрадено більше 3100 авто, знайдено більше 1600 авто. Відсоток (розкриття угонів авто - ред.) 52 відсотки, а у 2016 році за 8 місяців (він становив – ред.) 26 відсотків. Тобто, у два рази зріс цей відсоток», - сказав Геращенко.

Зі свого боку начальник карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський повідомив, що, серед іншого, за 8 місяців цього року поліція задокументувала 2 злочинні організації і 8 організованих злочинних груп - загальною кількістю 53 учасника, які викрали, зокрема, 72 елітні автомобілі, також з використанням спецзасобів.

«Звертаюся до викрадачів автівок – знайте, що ми працюємо зараз посилено саме над вами. Якщо ви не припините займатися злочинами з викрадення автівок громадян, усі опинитеся за ґратами, в тому числі через новий закон, який є більш суворий. Тому ціна ризику – грабувати людей, забирати їх авто – для вас особисто, для кожного з вас - зросте», - уточнив Геращенко.

Водночас заступник міністра зазначив, що інколи на громадян, у яких викрадають авто, потім виходять викрадачі, щоб запропонувати їм повернути авто за так званий викуп, і досить велика кількість громадян досі йде на такі умови і платить гроші вимагачам.

«Хочу звернутися до громадян - будь ласка, не йдіть на умови угонщиків, не платіть гроші за повертання авто, і звертайтеся у будь-якому разі до Національної поліції і допомагайте нам знаходити викрадачів авто, щоб вулиці України були ще тихіші і ніхто не боявся за свої автівки», - наголосив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня ухвалила зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 22 вересня.

24 вересня цей закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", і він набрав чинності наступного дня.

Згідно з законом, незаконне заволодіння транспортним засобом карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці ж дії, вчинені групою осіб, або якщо вони супроводжуються насильством, передбачають покарання на строк від восьми до 13 років з конфіскацією майна або без такої.