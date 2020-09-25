У центрі Харкова стріляли у жінку та викрали її авто, у місті - операція "Сирена"

У центрі Харкова невідомі особи напали на жінку і поранили її та зникли з місця події на її авто, в дію введено поліцейську операцію «Сирена».

Про це інформує поліція Харківщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В результаті події 38-річна потерпіла отримала поранення руки. Зараз вона доставлена до лікарні. Нападники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі BMW, що належіть жінці. Для розшуку та затримання зловмисників у місті введено в дію поліцейську операцію «Сирена», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, інформація про звуки пострілів поблизу станції метро «Наукова» надійшла до поліції близько 13:05. На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, працівники оперативних підрозділів, пересувна криміналістична лабораторія.