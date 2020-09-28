КримSOS: доля 15 жертв насильницьких зникнень досі невідома

В окупованому Криму досі невідомо про місцезнаходження 15-ти жертв насильницьких зникнень, зафіксованих на півострові після російської окупації.

Про це йшлося на 50-й за рахунком акції, проведеній у понеділок у Києві біля будівлі посольства РФ громадською організацією КримSOS, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми проводимо ювілейну 50-ту акцію біля посольства Росії, присвячену жертвам насильницьких зникнень в окупованому Криму. Про долю і місцезнаходження 15-ти жертв насильницьких зникнень на півострові досі невідомо», - повідомив під час акції аналітик КримSOS Євген Ярошенко.

За його словами, за 6,5 років окупації Криму було викрадено 44 людей, з яких пізніше було знайдено 19 осіб, а шестеро - виявлені мертвими. По жодному з цих випадків окупаційна влада не провела розслідування.

«За шість з половиною років окупації російські правоохоронні органи не провели ефективного розслідування у жодній справі про насильницькі зникнення в окупованому Криму. У цих справах не був затриманий жоден підозрюваний. Після того, як зникли Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, так звані правоохоронні органи навіть не порушували кримінальні справи. У дев'яти порушених справах слідство було призупинено. У п'яти справах нами зафіксовані факти, що вказують на залякування родичів і свідків насильницьких зникнень в окупованому Криму», - поінформував Ярошенко.

Він зазначив, що за деякими випадками зникнення людей є відео- та фотодокази злочинів, як у випадках зі зникненням Мухтара Арісланова, Арсена Алієва і Ервіна Ібраїмова, «однак російські силовики навіть не допитали важливих свідків, а потім і зовсім призупинили кримінальні справи».

Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов під час виступу зазначив, що акція КримSOS допомагає зрозуміти, що відбувається сьогодні в окупованому Криму.

«Ця акція дуже важлива, тому що ми маємо знати про те, що в тимчасово окупованому Криму відбуваються злочини, пов'язані з насильницькими зникненнями людей, наших громадян України», - зазначив колишній політв'язень.

За його словами, пошуки викрадених у Криму і підтримка політв'язнів тривають силами кримськотатарських активістів і правозахисників.

«Я знайомий дуже близько з ветераном національного руху кримських татар Абдурешитом Джеппаровим, зараз він продовжує боротьбу за всіх нас. Не боячись нічого, він допомагає всім політв'язням. І нам, громадянам України, важливо підтримувати таких людей. Підтримувати не тільки медійно, але і морально, і фінансово, оскільки якщо вони зупинять свою боротьбу, про цих хлопців забудуть», - сказав колишній політв'язень.

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Раніше Укрінформ публікував список насильно викрадених після окупації півострова кримчан, про долю яких досі невідомо. Це Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов.