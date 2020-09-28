Відновила діяльність Крайова рада українців Криму

Українці Криму відновили діяльність Крайової ради українців Криму через їхню дискримінацію на тимчасово окупованій території.

Про це вони заявили на прес-конференції в Укрінформі, організованій ГО "Кримський центр ділового та культурницького співробітництва "Українській Дім".

"З метою захисту прав української громади Криму, яка переживає складний період через дискримінацію держави-окупанта, вирішено відродити у оновленому форматі Крайову раду українців Криму", - йдеться у декларації "Відновлення діяльності Крайової ради українців Криму та стан української громади на тимчасово окупованій території АР Крим", яку зачитав Сергій Мокренюк - голова ГО "Євромайдан-Крим".

Українці Криму заявили, що другу за розмірами етнічну спільноту Криму держава-окупант перетворила на найбільш дискриміновану національну меншину.

"Росія намагається цинічно маніпулювати українським фактором для спроб виправдати свою злочинну антиукраїнську політику та створює умови для поступової асиміляції етнічних українців на тимчасово окупованій території", - йдеться у заяві про відновлення Крайової ради українців Криму, яку оголосив Андрій Щекун - член правління ГО "Кримський центр ділового та культурницького співробітництва "Українській Дім", головний редактор газети "Кримська світлиця".

У заяві також стверджується, що окупаційна російська влада незаконно знищила в АРК українські громадські та політичні організації, заклади освіти та культури, переслідує українських активістів, здійснює позасудові розправи, відрізала кримчан від українського інформаційного та освітнього просторів, дискримінує конфесії, зокрема, прагнучі ліквідувати найбільш авторитетну серед кримських українців кримську єпархію ПЦУ, протиправно змінює склад кримського населення через заселення окупованої території України російськими колонізаторами, намагається ліквідувати українську громадянську та етнічну ідентичності у кримчан.

"Щоб максимально захистити інтереси нашої громади ми вживатимемо заходів у сфері освіти, культури, адвокації інтересів української громади Криму в українських органах влади, на міжнародній арені, займатимемося правозахистом та іншим комплексом питань, на що у нас вистачить сил, завзяття, щоб захистити інтереси нашої громади", - сказав Андрій Іванець, координатор Таврійської гуманітарної платформи, голова оргкомітету з впорядкування місця поховання голови Крайової ради українців Криму П. Горянського.

Учасники заходу також нагадали, що на вільній території країни з ініціативи кримської громадськості вже чотири роки поспіль 28 серпня проводиться День захисту прав української громади Криму.

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Ця дата була обрана, оскільки саме наприкінці серпня 1917–1919 рр. у Сімферополі та Севастополі відбувалися з’їзди українців Криму, на яких було утворено Крайову українську раду в Криму (1918–1920 рр.).