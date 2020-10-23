Байден на дебатах відкинув закиди Трампа про корупційні зв'язки в Україні

Джо Байден категорично спростував звинувачення, нібито він завдяки бізнесу свого сина мав корупційні зв'язки в Україні, а також Китаї та РФ.

З відповідною заявою Байден виступив під час заключних виборчих дебатів з Трампом у Нешвіллі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Стосовно України, ми справді отримали цілу тему про те, чи зробив я щось не так, бо він (Гантер Байден – ред.) входив до ради директорів холдингу Burisma", - сказав колишній віцепрезидент.

У цьому зв'язку він підкреслив, що завжди реалізовував політику США: "Не було зроблено нічого, що б не відповідало цій лінії".

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Байден також заявив, що "не отримував ані пенні" від іноземних урядів. Так кандидат від Демпартії зреагував на звинувачення Трампа, буцімто він отримав $3,5 млн від Росії, а також мав відсоток від бізнесу його сина, Гантера, в Україні й Китаї. Він наголосив, що на відміну від чинного глави Білого дому оприлюднив усі свої податкові декларації.

Водночас ексвіцепрезидент зазначив, що саме нинішній глава Білого дому мав проблеми через свою сумнівну політику щодо України. "Хто і потрапив у халепу, то це саме він (Трамп – ред.), намагаючись підкупити український уряд, аби там сказали щось негативне про мене", - підкреслив Байден.

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Він також відповів контраргументом на закид Трампа у тому, ніби Гантер мав величезні заробітки в Китаї. "Єдиний, хто робив гроші на Китаї – цей хлопець", - указав Байден на Трампа, згадавши недавні повідомлення про особистий рахунок нинішнього президента США у китайському банку.

Байден також звинуватив Трампа в тому, що той не протистояв Путіну, який продовжує нахабно втручатися в американські вибори. Демократ згадав оприлюднені недавно повідомлення, в яких главі Білого дому доповідали про те, що його особистий адвокат Руді Джуліані став мішенню російської дезінформації.

"Його приятель Руді Джуліані був використаний як "російський пішак", його годували інформацією, яка була неправдою", - заявив Байден.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 22 жовтня, в університеті Белмонт у Нешвіллі (штат Теннессі) проходять заключні дебати кандидатів у президенти США.

Фото: Getty Images