Байден дорікнув Трампу, що він поступився Москві в питанні Нагірного Карабаху

У заяві, поширеній у вівторок, Байден дорікнув Трампу, що той делегував Москві вести всю дипломатію в регіоні, повідомляє Укрінформ.

"Я глибоко стурбований провалом домовленості про режим припинення вогню від 10 жовтня, а також відновленням боїв у Нагірному Карабасі та навколо нього. Безпілотники, міномети й артилерія великої дальності забрали сотні життів по обидві сторони лінії зіткнення та змусили тисячі мирних жителів стати біженцями", - йдеться в заяві Байдена, поширеній у Твітері його колишнім високопоставленим радником Майклом Карпентером.

