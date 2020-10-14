Байден дорікнув Трампу, що він поступився Москві в питанні Нагірного Карабаху

Кандидат на посаду глави Білого дому від Демократичної партії, ексвіцепрезидент США Джо Байден розкритикував чинного президента Дональда Трампа за його "відсторонену" реакцію на загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

У заяві, поширеній у вівторок, Байден дорікнув Трампу, що той делегував Москві вести всю дипломатію в регіоні, повідомляє Укрінформ.

"Я глибоко стурбований провалом домовленості про режим припинення вогню від 10 жовтня, а також відновленням боїв у Нагірному Карабасі та навколо нього. Безпілотники, міномети й артилерія великої дальності забрали сотні життів по обидві сторони лінії зіткнення та змусили тисячі мирних жителів стати біженцями", - йдеться в заяві Байдена, поширеній у Твітері його колишнім високопоставленим радником Майклом Карпентером.

New statement from @JoeBiden on the fighting in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/fLk7CXQdAF — Michael Carpenter (@mikercarpenter) October 14, 2020

При цьому Байден назвав незрозумілою, "пасивну та відсторонену" реакцію кабінету Трампа впродовж періоду ескалації конфлікту.

"З поновленням військових дій 27 вересня, ні президент Трамп, ні державний секретар Помпео не зробили жодного телефонного дзвінка лідерам Вірменії й Азербайджану, навіть коли регіон спалахнув", - підкреслив Байден.

Він звинуватив нинішню адміністрацію США в тому, що вона фактично "делегувала всю дипломатію Москві" замість того, щоби працювати з європейськими партнерами на найвищому рівні для деескалації бойових дій та повернення сторін до переговорів.

"Адміністрація Трампа має сказати Азербайджану, що не буде терпіти його спроб нав'язати військове рішення цього конфлікту. Вона також має чітко заявити Вірменії, що регіони, які оточують Нагірний Карабах, не можуть бути окуповані нескінченно, і що переговори про тривале врегулювання конфлікту повинні розпочатися негайно після укладення режиму припинення вогню", - висловив свою позицію ексвіцепрезидент США.

Крім того, за його словами, офіційний Вашингтон "повинен припинити розпещувати Анкару" і чітко заявити як Туреччині, так й Ірану триматися подалі від цього конфлікту.

"Досягти дипломатичного рішення буде непросто, але адміністрація Трампа зобов’язана спробувати. Це слід зробити негайно, перш ніж буде втрачено більше життів", - підкреслив Байден.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня Вірменія й Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Після обстрілів та наземних боїв сторони за посередництва РФ досягли дипломатичної домовленості про припинення вогню з 10 жовтня. З усім тим, повідомлення про порушення перемир'я в зоні нагірнокарабаського конфлікту продовжують надходити, що викликає негативну реакцію з боку міжнародного суспільства.