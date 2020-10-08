Камала Гарріс нагадала, як Трамп обнімається з диктаторами та довіряє Путіну

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп провалив зовнішню політику США за час свого президентства, коли почав зраджувати друзів і партнерів та водночас зближатися з диктаторами, такими як Путін.

Про це заявила під час дебатів у середу кандидатка у віцепрезиденти США від Демократичної партії Камала Гарріс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ви повинні тримати слово перед вашими друзями, ви маєте бути лояльними до ваших друзів. Якщо вони підтримують вас, ви підтримуєте їх", - висловилася Гарріс про зовнішню політику.

Водночас, як підкреслила вона, потрібно знати своїх противників і тримати їх під контролем.

"Але що ми бачимо в випадку з Дональдом Трампом, це те, що він зрадив наших друзів та обнімається з диктаторами з усього світу. Візьміть, наприклад, Росію",- наголосила кандидатка у віцепрезиденти США.

Вона нагадала, що має досвід роботи сенаторки США, в тому числі в Комітеті з питань розвідки.

"Американська розвідувальна спільнота доповідала нам, що Росія втручалася в вибори президента США 2016 році та планує (це робити – ред.) у 2020-му. Крістофер Рей, директор ФБР, казав те саме. Але Дональд Трамп, головнокомандувач Сполучених Штатів Америки повірив на слово Володимиру Путіну, ніж твердженням американської розвідувальної спільноти", - підкреслила Гарріс.

Нагадаємо, минулого тижня під час дебатів між кандидатами у президенти США Джо Байден назвав Дональда Трампа маріонеткою Путіна. При цьому Байден аргументував, що Трамп досі "відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну за винагороду (яку Росія пропонувала в Афганістані – ред.) за голови американських солдатів".