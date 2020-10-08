Демократи навмисно підривають довіру до вакцини проти COVID-19 - Пенс
Про це він заявив під час дебатів за участю кандидатів на посаду віцепрезидента США, що відбулися в середу в Університеті штату Юта, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ви постійно підриваєте довіру до (ще не затвердженої – ред.) вакцини, і це є неприйнятним", - висловився Пенс на адресу Камали Гарріс, яка бере участь у перегонах в команді з Джо Байденом.
Таким чином, Пенс відреагував на репліку ведучої, що далеко не всі американці готові скористатися вакциною, схвалену адміністрацією Трампа, як тільки вона з'явиться у відкритому доступі.
Зі свого боку, Гарріс зауважила: "Якщо доктор Фаучі, якщо лікарі скажуть нам, що ми маємо прийняти її (вакцину – ред.), я стану першою в черзі, щоби отримати її. Абсолютно. Але якщо Дональд Трамп скаже про це, я утримаюсь від цього".
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Дональда Трампа й особисто президент докладають зусиль, щоби фармацевтичні компанії США прискорили наявні алгоритми процесу затвердження нової вакцини проти COVID-19. Тим часом виробники наполягають на своєчасному завершення процедур тестування нових ліків.