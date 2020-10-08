Демократи навмисно підривають довіру до вакцини проти COVID-19 - Пенс

Віцепрезидент США Майк Пенс звинуватив представників Демократичної партії й зокрема президентську кампанію Джо Байдена, що вони навмисно підривають довіру до вакцини, яка зараз проходить процес перевірки та затвердження.

Про це він заявив під час дебатів за участю кандидатів на посаду віцепрезидента США, що відбулися в середу в Університеті штату Юта, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ви постійно підриваєте довіру до (ще не затвердженої – ред.) вакцини, і це є неприйнятним", - висловився Пенс на адресу Камали Гарріс, яка бере участь у перегонах в команді з Джо Байденом.

Таким чином, Пенс відреагував на репліку ведучої, що далеко не всі американці готові скористатися вакциною, схвалену адміністрацією Трампа, як тільки вона з'явиться у відкритому доступі.

Зі свого боку, Гарріс зауважила: "Якщо доктор Фаучі, якщо лікарі скажуть нам, що ми маємо прийняти її (вакцину – ред.), я стану першою в черзі, щоби отримати її. Абсолютно. Але якщо Дональд Трамп скаже про це, я утримаюсь від цього".

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Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Дональда Трампа й особисто президент докладають зусиль, щоби фармацевтичні компанії США прискорили наявні алгоритми процесу затвердження нової вакцини проти COVID-19. Тим часом виробники наполягають на своєчасному завершення процедур тестування нових ліків.