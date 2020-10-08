Американці мають знати, хто може впливати на Трампа через його борги – Гарріс

Американський народ в праві знати, кому Дональд Трамп заборгував чималу суму в $400 мільйонів, і хто має потенційний вплив на його рішення зараз.

З такою заявою виступила на виборчих дебатах у середу кандидатка на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії Камала Гарріс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Щоби всі розуміли, коли ми говоримо про борг, це означає, що ви комусь винні гроші. Було б дуже добре знати, кому президент США, головнокомандувач, заборгував гроші", - заявила Гарріс.

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Вона підкреслила, що "американський народ має право знати, хто впливає на рішення президента". Крім того, за її словами, потрібно мати впевненість, що глава Білого дому приймає всі рішення з урахуванням інтересів народу Сполучених Штатів, а не власних інтересів.

У цьому зв'язку вона наголосила на необхідності для президента Трампа оприлюднити свої податкові декларації та пояснити детально про власні боргові зобов'язання.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня журналісти The New York Times отримали змогу ознайомитися з податковими деклараціями Дональда Трампа за період до того, як він став президентом США. У ній, зокрема, йшлося, що впродовж багатьох років Трамп взагалі не сплачував податків з прибутку, а також, що має кілька сотень мільйонів доларів боргів, 300 млн з яких повинен виплатити впродовж наступних кількох років.