Байден оприлюднив податкові декларації з майже мільйонним прибутком за рік

Джо Байден та його дружина повідомили про валовий дохід у 2019 році, який підпадає під оподаткування, на загальну суму $985,2 тис. При цьому, вони сплатили податки загалом на суму $299,3 тис. доларів, що становить приблизно 30% ефективної податкової ставки.

Головними джерелами прибутку Байдени назвали Університет Пенсильванії, Громадський коледж у Північній Вірджинії, а також корпорації, які займаються організаціями виступів та публікаціями.

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Водночас, кандидатка у віцепрезиденти США Камала Гарріс, зі свого боку, також розкрила податкові декларації своєї родини. Разом із чоловіком у 2019 році вони отримали прибуток на суму $3,095 млн та заборгували податки в розмірі 1,185 млн, що дорівнює приблизно 38% ефективної податкової ставки. Водночас, пара повідомила про благодійні пожертви впродовж року на суму $35,39 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю американське видання The New York Times оприлюднило вибухову публікацію, яка розкривала резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа за останні 15 років. Зокрема, було виявлено, що впродовж десяти років Трамп не сплачував податків з прибутку взагалі в казну Сполучених Штатів.