Трамп значно зменшив розрив з Байденом

Свіжі результати соціологічних опитувань свідчать, що глава Білого дому Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

Про це йдеться в результатах останнього опитування проведеного компаніями Harvard CAPS/Harris, оприлюдненими в The Hill за день до перших президентських дебатів, повідомляє Укрінформ.

"47% тих, хто збирається взяти участь у виборах, заявили, що проголосували би за Байдена, якби вибори відбулися зараз. Водночас, 45% зазначили, що підтримають Трампа",- зауважується в повідомленні.

Таким чином, останнє опитування свідчить про поліпшення позицій на три бали для Дональда Трампа та погіршення на два бали для Джо Байдена – в порівнянні з результатами за серпень.

Соціологи пояснюють зменшення розриву тим, що нинішній глава Білого дому продемонстрував позитивну динаміку в плані економічного зростання в країні.

Опитування проводилося з 22 по 24 вересня за участі 1314 американських громадян, які мають право голосу на виборах у Сполучених Штатах.

Фото: Getty Images