Трамп відреагував на статтю NYT: "Я сплатив багато мільйонів податків"

Після вибухової статті в газеті The New York Times про те, що Дональд Трамп не платив податків з прибутку десяток років до свого президентства, глава Білого дому заявив, що насправді сплачував у казну мільйони доларів.

Про це він написав на офіційній Твітер-сторінці в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"ЗМІ фейкових новин, як і час виборів 2016 року, виставляють мої податки та іншого роду нонсенси, отримавши незаконно цю інформацією з поганими намірами. Я сплатив багато мільйонів доларів податків, але мав право, як і всі інші, на амортизацію та податкові пільги", - написав глава Білого дому.

Коментуючи повідомлення про сотні мільйонів боргів, які досі нависають над ним, Трамп заявив, що це "дуже мало в порівнянні з вартістю його активів". Він також заявив, що є президентом, який єдиний з усіх попередників відмовився від понад $400 тис. щорічної президентської зарплати.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю впливове американське видання The New York Times, яке отримало змогу ознайомитися з податковими деклараціями Дональда Трампа, написало, що він впродовж десяти з останніх 15 років не сплачував податків з прибутку взагалі.

Крім того, в статті зазначається, що нинішній господар Білого дому має виплатити понад $300 мільйонів позик протягом кількох ближчих років.

Публікація викликала широкий резонанс у країні перед виборами президента США.